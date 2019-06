Playoff Serie C, date e orari delle finali

All’indomani della fine del secondo turno della fase nazionale dei playoff, la Lega Pro ha comunicato in via ufficiale date e orari della “Final Four”, ovvero delle due finali che metteranno in palio le ultime due promozioni in Serie B.

In lizza sono rimaste Piacenza, Trapani, Pisa e Triestina.

Questo il comunicato della Lega:

"Per quello che riguarda le gare di andata: mercoledì 5 giugno finale B Pisa-Triestina ore 20.30; finale A sabato 8 giugno Piacenza-Trapani ore 20.30. Gare di ritorno: finale B domenica 9 giugno Triestina-Pisa ore 18.30; finale A sabato 15 giugno Trapani-Piacenza ore 20.30".



