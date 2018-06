Playoff Serie C, definite le semifinali

Una rimonta e tre conferme rispetto alle gare d’andata nel quarto turno dei playoff di Serie C. Il cerchio nella corsa alla Serie B si stringe sempre di più perché in lizza sono rimaste in quattro, le semifinaliste che si affronteranno il 6 e il 10 giugno, prima della finalissima di sabato 16 a Pescara. Nel pomeriggio il SudTirol aveva regolato per 2-0 la Viterbese, incapace di ribaltare il 2-2 dell’andata in casa. Gli altoatesini affronteranno in semifinale il Cosenza, autore del colpaccio della giornata, il 2-0 in casa della Sambenedettese: di Mungo e Baclet i gol per la squadra di Braglia, che all’andata si era imposta per 2-1 al “San Vito-Marulla”.

Dall’altra parte del tabellone invece si affronteranno il Catania di Cristiano Lucarelli, che al “Massimino” ha sconfitto 2-0 la rivelazione FeralpiSalò (reti di Barisic e Russotto nella ripresa) e la Robur Siena, che ha avuto la meglio sulla Reggiana per 2-1 al termine di una sfida incredibile. I granata avevano vinto all’andata con lo stesso punteggio, ma soccombono per il peggior piazzamento in campionato: toscani in vantaggio con Cristiani allo scadere del primo tempo, un gol in mischia di Altinier al 95’ sembra chiuderla,ma all’ottavo di recupero un rigore trasformato da Santini e contestatissimo dai granata manda avanti la squadra di Mignani. Per gli emiliani, playoff ancora stregati: sesta partecipazione e nessuna vittoria.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 22:40