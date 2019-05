Playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno

Una sola vittoria esterna nel primo turno dei playoff di girone di Serie C. La lunga marcia che condurrà a sapere i nomi delle ultime due promosse in B in vista dell’allargamento del format del campionato a 20 squadre è iniziato con una sorpresa, il successo del Novara sul campo del Siena. Tre le gare terminate in parità che, da regolamento, hanno visto procedere nella competizione le formazioni che giocavano in casa:

I risultati e gli accoppiamenti del secondo turno:

Girone A:

Risultati primo turno:

Siena-Novara 0-1

Carrarese-Pro Patria 2-0

Pro Vercelli-Alessandria 3-1

Accoppiamenti secondo turno: Arezzo-Novara, Pro Vercelli-Carrarese

Girone B

Risultati primo turno:

Suditrol-Sambenedettese 1-0

Ravenna-Vicenza 1-1

Monza-Fermana 2-0

Accoppiamenti secondo turno: FeralpiSalò-Ravenna, Monza-Sudtirol

Girone C

Risultati primo turno

Virtus Francavilla-Casertana 1-0

Potenza-Rende 0-0

Reggina-Monopoli 1-1

Accoppiamenti secondo turno: Catania-Reggina, Potenza-Virtus Francavilla

