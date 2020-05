Playoff Serie C, le condizioni della Ternana

La Serie C è la categoria più a rischio nell'ottica della ripresa dell'attività del calcio italiano dopo la lunga sosta forzata per la pandemia di Coronavirus.

Per quanto riguarda la terza serie i dubbi sono tanti: la stagione regolare verrà conclusa, si giocheranno solo i playoff o non si scenderà più in campo e la quarta promozione verrà decretata dalla media-punti?

Sul tema ha preso posizione la Ternana, peraltro in attesa di disputare la finale della Coppa Italia di categoria contro la Juventus Under 23.

Le parole del ds dei rossoverdi Luca Leone, riportate dal 'Corriere dell'Umbria', sono molto chiare: "Se non fosse possibile concludere la stagione regolare si dovrebbero disputare i play off e la finale di Coppa Italia che consentirebbe alla vincente di andare direttamente ai quarti e riaprirebbe le porte a Pistoiese o Viterbese".

"Noi – ha aggiunto Leone – non abbiamo problemi di natura organizzativa o economica e siamo pronti a giocare. Chi però è in difficoltà dovrebbe avere il coraggio di chiamarsi fuori”.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 20:04