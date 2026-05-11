Playoff Serie C: colpaccio Salernitana nel derby a Caserta, ma stava rovinando tutto

Nel match più atteso dell’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, la Salernitana espugna il campo della Casertana con un prezioso 3-2 e si avvicina alla qualificazione. La squadra del neo tecnico Serse Cosmi domina per oltre un’ora di gioco, trascinata dagli argentini Lescano e Ferrari, entrambi a segno nel primo tempo. Nella ripresa Ferraris firma il tris che sembra chiudere definitivamente la sfida prima di un finale da thriller. Il racconto di Casertana-Salernitana e il resoconto delle altre gare di Serie C.
- Derby campano ricco di emozioni
- Potenza dominante: Campobasso travolto
- Colpo Renate sul campo del Casarano
- Pareggi tra Cittadella-Ravenna e Pianese-Lecco
Derby campano ricco di emozioni
La partita del “Pinto” ha confermato tutte le attese della vigilia, intensità e continui ribaltamenti emotivi. La Salernitana ha approcciato il derby con grande aggressività, costruendo numerose occasioni già nei primi minuti e mostrando qualità soprattutto sugli esterni. Decisivi gli inserimenti di Cabianca e Anastasio, autori degli assist per i primi due gol granata. La squadra di Cosmi ha controllato il gioco per lunghi tratti, concedendo pochissimo alla Casertana, incapace di impensierire Donnarumma fino alla metà della ripresa.
Dopo il 3-0 firmato da Ferraris, però, il match è cambiato improvvisamente. I rossoblù hanno aumentato il ritmo trascinati dal pubblico di casa e hanno trovato nuova energia con Proia e Butic, riaprendo una gara che sembrava chiusa. Nel finale la Casertana ha tentato l’assalto nonostante l’espulsione di Bentivegna, mentre la Salernitana ha stretto i denti difendendo un vantaggio (3-2) che resta comunque importante in vista del ritorno all’Arechi.
Potenza dominante: Campobasso travolto
Netto successo esterno anche per il Potenza, che ipoteca i quarti di finale dei playoff superando 3-0 il Campobasso. La formazione lucana indirizza la gara già nel primo tempo: Felippe apre le marcature su rigore, D’Auria colpisce in contropiede e Siatounis completa il tris prima dell’intervallo.
La squadra di De Giorgio, qualificata grazie al successo in Coppa Italia Serie C, ha mostrato grande solidità e qualità offensiva, lasciando pochissimo spazio alla reazione molisana.
Colpo Renate sul campo del Casarano
Importante vittoria esterna anche per il Renate, che supera 2-0 il Casarano grazie alla doppietta dell’islandese Karlsson nei primi 24 minuti. La squadra allenata da Luciano Foschi sfrutta al massimo le occasioni create e resiste anche nella ripresa, quando il Casarano prova a reagire senza però riuscire a battere il portiere Nobile. Nemmeno la superiorità numerica finale, dopo il rosso a Spedalieri, basta ai pugliesi per riaprire il discorso qualificazione.
Pareggi tra Cittadella-Ravenna e Pianese-Lecco
Spettacolo ed equilibrio tra Cittadella e Ravenna, con il 2-2 finale che lascia tutto aperto in vista del ritorno. I veneti si portano avanti di due reti con Vita e Rabbi, ma nel finale subiscono la rimonta ospite firmata da Bani e Fischnaller su rigore.
Termina invece 1-1 la sfida tra Pianese e Lecco. Gli ospiti passano in vantaggio con Kritta nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Duca, ma nella ripresa Tirelli ristabilisce la parità per la squadra toscana.