Playoff Serie C: colpaccio Salernitana nel derby a Caserta, ma stava rovinando tutto

La Salernitana vince il derby con la Casertana, Potenza travolge il Campobasso. Successi esterni anche per Renate, pari tra Cittadella-Ravenna e Pianese-Lecco.

Nel match più atteso dell’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, la Salernitana espugna il campo della Casertana con un prezioso 3-2 e si avvicina alla qualificazione. La squadra del neo tecnico Serse Cosmi domina per oltre un’ora di gioco, trascinata dagli argentini Lescano e Ferrari, entrambi a segno nel primo tempo. Nella ripresa Ferraris firma il tris che sembra chiudere definitivamente la sfida prima di un finale da thriller. Il racconto di Casertana-Salernitana e il resoconto delle altre gare di Serie C.

Derby campano ricco di emozioni

La partita del “Pinto” ha confermato tutte le attese della vigilia, intensità e continui ribaltamenti emotivi. La Salernitana ha approcciato il derby con grande aggressività, costruendo numerose occasioni già nei primi minuti e mostrando qualità soprattutto sugli esterni. Decisivi gli inserimenti di Cabianca e Anastasio, autori degli assist per i primi due gol granata. La squadra di Cosmi ha controllato il gioco per lunghi tratti, concedendo pochissimo alla Casertana, incapace di impensierire Donnarumma fino alla metà della ripresa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo il 3-0 firmato da Ferraris, però, il match è cambiato improvvisamente. I rossoblù hanno aumentato il ritmo trascinati dal pubblico di casa e hanno trovato nuova energia con Proia e Butic, riaprendo una gara che sembrava chiusa. Nel finale la Casertana ha tentato l’assalto nonostante l’espulsione di Bentivegna, mentre la Salernitana ha stretto i denti difendendo un vantaggio (3-2) che resta comunque importante in vista del ritorno all’Arechi.

Potenza dominante: Campobasso travolto

Netto successo esterno anche per il Potenza, che ipoteca i quarti di finale dei playoff superando 3-0 il Campobasso. La formazione lucana indirizza la gara già nel primo tempo: Felippe apre le marcature su rigore, D’Auria colpisce in contropiede e Siatounis completa il tris prima dell’intervallo.

La squadra di De Giorgio, qualificata grazie al successo in Coppa Italia Serie C, ha mostrato grande solidità e qualità offensiva, lasciando pochissimo spazio alla reazione molisana.

Colpo Renate sul campo del Casarano

Importante vittoria esterna anche per il Renate, che supera 2-0 il Casarano grazie alla doppietta dell’islandese Karlsson nei primi 24 minuti. La squadra allenata da Luciano Foschi sfrutta al massimo le occasioni create e resiste anche nella ripresa, quando il Casarano prova a reagire senza però riuscire a battere il portiere Nobile. Nemmeno la superiorità numerica finale, dopo il rosso a Spedalieri, basta ai pugliesi per riaprire il discorso qualificazione.

Pareggi tra Cittadella-Ravenna e Pianese-Lecco

Spettacolo ed equilibrio tra Cittadella e Ravenna, con il 2-2 finale che lascia tutto aperto in vista del ritorno. I veneti si portano avanti di due reti con Vita e Rabbi, ma nel finale subiscono la rimonta ospite firmata da Bani e Fischnaller su rigore.

Termina invece 1-1 la sfida tra Pianese e Lecco. Gli ospiti passano in vantaggio con Kritta nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Duca, ma nella ripresa Tirelli ristabilisce la parità per la squadra toscana.

Clicca qui per le ultime news di Serie C