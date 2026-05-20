Playoff Serie C, Salernitana col doppio "vantaggio" a Ravenna: le scelte di formazione di Cosmi e Mandorlini

La formazione campana allenata da Serse Cosmi può anche perdere con un gol di scarto. La squadra di Mandorlini, invece, prova la remuntada

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Il Ravenna crede ancora nella rimonta, la Salernitana, invece, vuole blindare la qualificazione e continuare la scalata verso la Serie B. Al “Benelli” va in scena il ritorno del secondo turno nazionale dei play-off di Serie C, una sfida che promette tensione e spettacolo dopo il 2-0 conquistato dai granata di Serse Cosmi all’Arechi grazie alle reti di Lescano e Anastasio. Un vantaggio importante, ma non ancora decisivo in una competizione dove il regolamento può cambiare completamente gli equilibri.

Ravenna, servono due reti di scarto

La squadra di Mandorlini si aggrappa al miglior piazzamento ottenuto nella regular season. Nei playoff della terza divisione italiani, infatti, non esiste la regola dei gol in trasferta (cavillo legato alla coppa Italia di Serie C) e in questo turno non sono previsti né supplementari né rigori: se il Ravenna dovesse vincere con due reti di scarto, sarebbe automaticamente qualificato alle semifinali del torneo. Anche risultati come 3-1 oppure 4-2 premierebbero i romagnoli. Un dettaglio che obbliga la Salernitana a non abbassare la guardia nonostante il doppio vantaggio costruito nella gara d’andata.

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Salernitana, Cosmi predica calma

L’ex allenatore del Brescia Serse Cosmi predica calma e guai a sottovalutare la formazione romagnola, capace di stupire e incantare in questa stagione. Il tecnico dovrebbe quindi affidarsi all’esperienza e alla qualità offensiva di Lescano, protagonista assoluto delle fortune dei granata. La Salernitana dovrebbe confermare il 3-4-1-2 visto all’Arechi, con Ferraris alle spalle del tandem offensivo composto da Ferrari e Lescano. L’obiettivo sarà gestire i ritmi senza rinunciare a colpire in ripartenza: un gol dei campani obbligherebbe infatti il Ravenna a segnarne almeno tre per passare il turno. Un aspetto che potrebbe indirizzare tatticamente la partita già nei primi minuti.

Le probabili formazioni

L’allenatore del Ravenna schiera un classico 3-5-2. In porta Poluzzi, linea difensiva a tre formata da Solini, Esposito e Bianconi; in mezzo al campo Lonardi, Viola e Tenkorang; sulle ali agiranno Da Pozzo e Bani. In avanti, Mandorlini si affida a Okaka e Fischnaller. Cosmi non rinuncia al suo 3-4-2-1, nonostante i due gol di margine. Tra i pali Donnarumma, Berra, Golemic e Anastasio in difesa; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa, invece, saranno i quattro perni della mediana. L’attacco, invece, ruoterà sulle spalle della coppia Ferrari-Lescano con Ferraris sulla trequarti.

Ravenna (3-5-2): Poluzzi; Solini, Esposito, Bianconi; Da Pozzo, Lonardi, Viola, Tenkorang, Bani; Fischnaller, Motti. All. Mandorlini.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Lescano, Ferrari. All. Cosmi

Pressione alle stelle, ci si gioca tutto al Benelli

La pressione sarà tutta sulle spalle del Ravenna, chiamato a fare la partita e a cercare subito il gol che riaprirebbe il discorso qualificazione. La Salernitana, però, ha dimostrato solidità e maturità nella gara d’andata, qualità che potrebbero risultare decisive in una sfida dove nervi, episodi e gestione emotiva avranno un peso enorme. In palio c’è la semifinale playoff e la possibilità di continuare a inseguire il sogno Serie B.