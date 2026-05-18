Playoff Serie C: scontri prima di Lecco-Catania, Union Brescia il sogno continua. Salernitana perfetta

Union Brescia e Salernitana vincono l’andata dei playoff di Serie C. Pari tra Lecco-Catania e Potenza-Ascoli, tensioni fuori lo stadio lombardo.

Union Brescia e Salernitana possono continuare a sognare la Serie B . L’andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C regala emozioni, risultati pesanti ma anche momenti di forte tensione fuori dagli stadi. Mentre Union Brescia e Salernitana vincono in scioltezza e mettono un piede in semifinale, Potenza-Ascoli e Lecco-Catania terminano senza reti, lasciando tutto ancora aperto in vista del ritorno. Il resoconto delle gare di Serie C.

Union Brescia travolgente: Casarano ko 3-0

Parte nel migliore dei modi il cammino dell’Union Brescia, che domina sul campo del Casarano imponendosi con un netto 3-0. I lombardi indirizzano subito il match grazie a Balestrero, in gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

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Nella ripresa il Casarano crolla definitivamente: prima arriva l’autorete di Negro, poi Crespi chiude i conti con la rete del tris. Per i bresciani è un successo che vale una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali.

Salernitana cinica all’Arechi: Ravenna battuto 2-0

Davanti a quasi 22mila spettatori, la Salernitana sfrutta al massimo i calci piazzati e supera il Ravenna con un secco 2-0. Ad aprire le marcature è Lescano, bravo a colpire di testa sugli sviluppi di corner. Nel finale Anastasio raddoppia ancora di testa, servito da Achik, decisivo dopo il suo ingresso dalla panchina.

Al ritorno il Ravenna sarà costretto a vincere con almeno due reti di scarto per sfruttare il vantaggio del miglior piazzamento.

Potenza-Ascoli senza gol: Gori sbaglia dal dischetto

Termina 0-0 la sfida tra Potenza e Ascoli, con gli ospiti che sprecano la migliore occasione del match. Gori fallisce infatti un calcio di rigore centrando il palo esterno. La qualificazione resta completamente aperta e sarà decisa nella gara di ritorno dei playoff di Serie C.

Lecco-Catania, equilibrio totale e tensione fuori dallo stadio

Finisce senza reti anche il confronto tra Lecco e Catania, ma il match è stato preceduto da momenti di caos all’esterno dell’impianto. Prima del fischio d’inizio le due tifoserie sono entrate in contatto generando scontri che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Due persone sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni.

In campo, invece, regna l’equilibrio. Il Lecco crea le prime occasioni con Konate e con l’ex rossazzurro Sipos, ma trova sulla sua strada un super Dini, autore di almeno due interventi decisivi. Con il passare dei minuti il Catania cresce e si rende pericoloso soprattutto nel finale del primo tempo. L’occasione più nitida capita a Forte, che colpisce la traversa di testa dopo una bella azione sviluppata sulla destra.

Nella ripresa Toscano cambia assetto inserendo D’Ausilio, Jimenez e Raimo per aumentare la pressione offensiva. I siciliani chiudono il match in attacco sfiorando il gol con Parker, Forte e D’Ausilio, ma Furlan riesce a mantenere inviolata la porta lecchese. Il verdetto è rimandato alla gara di ritorno, in programma mercoledì al Massimino, che si preannuncia sold out. Grazie al miglior piazzamento, al Catania potrebbe bastare anche un pareggio per centrare la semifinale, ma i rossazzurri sanno che servirà una prestazione di livello per completare l’opera davanti al proprio pubblico.

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