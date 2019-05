Playoff Serie C, volano Arezzo e Imolese

Due vittorie interne nelle cinque partite d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.

A conquistarle la FeralpiSalò grazie all’1-0 ottenuto sul Catanzaro grazie al gol di Maiorino e l’Arezzo che asfalta la Viterbese per 3-0 (doppietta di Brunori e rete di Benucci) prenotando un posto alle final four.

Per il resto, spettacolare 2-2 nel derby tra Carrarese e Pisa: Bentivegna e Valente fanno scappare gli apuani, ma Masucci e Pesenti salvano i nerazzurri.

Pareggio, per 1-1, anche tra Potenza e Catania, con i lucani che impattano al 92’ con França dopo la rete in avvio di Di Piazza, mentre il colpaccio lo fa l’Imolese che passa per 3-1 al “Brianteo” di Monza: botta e risposta in avvio tra D’Errico e Lanini, nella ripresa decide la doppietta di Cappelluzzo.

SPORTAL.IT | 19-05-2019 23:07