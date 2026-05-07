Playoff Serie C, il tabellone del primo turno: derby Casertana-Salernitana, Ravenna col Cittadella

Gianluca Zambrotta, in presenza del responsabile dell’area agonistica della Lega Pro, Tommaso Donati, ha sorteggiato gli accoppiamenti delle 5 partite del primo turno della fase nazionale dei playoff di Lega Pro. Ecco il programma.

Sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti delle 5 gare del primo turno della fase nazionale dei playoff di Lega Pro, in programma domenica 10 maggio e mercoledì 13 maggio. Le cinque teste di serie (le terze classificate Renate, Ravenna e Salernitana, il Potenza vincitore della Coppa Italia di Lega Pro e il Lecco, quarta classificata con un punteggio migliore) sono state accoppiate alle cinque squadre qualificate ieri: Cittadella, Pianese, Campobasso, Casarano e Casertana.

A parità di risultato, al termine del doppio confronto, non disputeranno supplementari e calci di rigore: passerà il turno la squadra testa di serie. Nel secondo turno della fase nazionale dei playoff entreranno in gioco le squadre seconde classificate di ogni girone: Brescia, Ascoli e Catania. Giovedì 14 maggio il sorteggio, domenica 17 maggio e mercoledì 20 maggio l’andata e il ritorno.

Playoff primo turno, gli accoppiamenti

Il Cittadella, che ha eliminato Arzignano e Lumezzane, affronterà il Ravenna, 3° classificato nel girone B, campione d’inverno con 41 punti davanti ad Arezzo, poi promosso, e Ascoli. Il Campobasso, che a fatica ha superato il Pineto ieri sera (1-1), è stato sorteggiato con il Potenza, che ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro ed è testa di serie.

La Pianese, che ha eliminato la Juventus Next Gen, affronterà il Lecco, 4^ classificata nel girone A e testa di serie per il migliore punteggio in campionato. Il Casarano, che ha estromesso Monopoli (0-2) e Cosenza (1-5), sfiderà il Renate, 3° nel girone A. Infine il derby campano per la Salernitana, 3^ classificata nel girone C, che se la vedrà contro la Casertana, che ha eliminato Cerignola e Crotone.

Le gare in programma domenica (gioca in casa la squadra non testa di serie):

Cittadella-Ravenna

Campobasso-Potenza

Pianese-Lecco

Casarano-Renate

Casertana-Salernitana