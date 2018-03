Playoffs 12, sorteggiati gli abbinamenti

Sono stati ufficializzati questa mattina in Lussemburgo gli abbinamenti degli ottavi di finale (i cosiddetti Playoffs 12) di 2018 CEV Volleyball Champions League.

Ancora in lizza tre formazioni italiane: Perugia, Civitanova Marche e Trento.

La Final Four è prevista per il weekend del 12-13 maggio alla Basket Hall di Kazan (Russia), con i padroni di casa dello Zenit (tre volte Campioni in carica) già qualificati per le semifinali.

Questi gli abbinamenti del tabellone finale di 2018 CEV Volleyball Champions League:

Halkbank Ankara (Turchia)-Sir Sicoma Perugia (Italia)

Noliko Maaseik (Belgio)-Lokomotiv Novosibirsk (Russia)

PGE Skra Belchatow (Polonia)-Cucine Lube Civitanova (Italia)

Chaumont VB 52 Haute Marne (Francia)-Trentino Diatec (Italia)

Jastrzebski Wegiel (Polonia)-Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia)

Berlin Recycling Volleys (Germania)-Vfb Friedrichshafen (Germania)

SPORTAL.IT | 02-03-2018 12:25