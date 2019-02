Plusvalenze d'oro, la Juventus si fa ricca

In attesa di tornare a sorridere sul campo, dopo un inizio di 2019 balbettante tra l’eliminazione dalla Coppa Italia e il brutto ko di Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League, la Juventus può sorridere sul fronte mercato in uscita.

Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, infatti, il club bianconero ha ufficializzato la cessione definitiva del portiere Emil Audero alla Sampdoria: "A seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, – si legge sul sito ufficiale dei bianconeri – è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società U.C. Sampdoria S.p.A. del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emil Audero”.

Audero era stato ceduto ai blucerchiati la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto: ora la Juventus ha rinunciato al diritto di controriscatto. Si tratta solo dell’ultima ricca plusvalenza per i campioni d’Italia dall’inizio del 2019 che ha già fruttato circa 30 milioni per le cessioni a titolo definitivo di Stefano Sturaro al Genoa e di Alberto Cerri al Cagliari.

