Pochettino adesso è pronto per la Juve, ironia sul web

In fondo, la Juventus anche quest’anno è stata protagonista della finale di Champions. Perché la squadra bianconera è stata il bersaglio preferito degli attacchi ironici sul web prima, durante e dopo la finale di Madrid tra Liverpool e Tottenham. I tifosi delle altre squadre si sono scatenati sui social con sfottò, frecciatine e battute sui grandi assenti a Madrid. Tra immagini di piazza San Carlo deserta, Cristiano Ronaldo che grazie ai bianconeri finalmente può godersi una finale dal divano di casa e Allegri che se la ride pensando allo spettacolo francamente noioso offerto dalle due squadre in campo, è stato un fiorire di post ironici sulla Vecchia Signora. L’apoteosi, però, al fischio finale: protagonista indiscusso Pochettino, il tecnico degli sconfitti.

I messaggi – Pochi secondi dopo la fine della partita Burton Trucking ha battuto tutti sul tempo: “Ufficiale: Pochettino è il nuovo allenatore della Juve“. Subito dopo sono arrivati tantissimi Tweet del genere ad accomunare in un solo, ideale abbraccio i sostenitori di Milan, Inter, Napoli, Roma e di tutte le rivali storiche dei bianconeri: “Pochettino è adatto per fare il tecnico della Juve”, “Tecnico Pochettino sfigato, perfetto per la Juve” e ancora “Pochettino si è portato avanti col lavoro”.

Le vignette – A fioccare sono state anche le vignette da parte di pagine specializzate. Come quella di Bomber malati, protagonista il tecnico del Tottenham: “Quando ti accostano alla Juve da settimane e vuoi dimostrare il tuo interesse nella finale”. Oppure Scarsenal, con Nedved, Agnelli e Paratici riuniti: “Ok ragazzi Klopp possiamo escluderlo, adesso tutto su Pochettino”. E c’è anche chi, come Idiffidatiofficial, ha immaginato un ipotetico colloquio di lavoro tra Agnelli e il trainer argentino: “Mi parli delle sue esperienze professionali”, con risposta di Pochettino: “Ho perso una finale di Champions League” e immediata replica del presidente Juve: “Assunto”.

SPORTEVAI | 02-06-2019 10:19