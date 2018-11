Pochettino vuole blindare Eriksen

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino vuole blindare il gioiello Christian Eriksen, in scadenza nel 2020 e accostato ad alcuni grandi club come la Juventus.

"Lui sa e noi sappiamo quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando duramente per trovare un'intesa. Il club sta provando a prendere la decisione migliore e Christian farà altrettanto. Non sono preoccupato, ma preferirei che firmasse il nuovo contratto per restare a lungo col Tottenham", ha detto in conferenza stampa.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 16:20