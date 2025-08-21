Podkolzin, ex Nba di 2,26 metri debutta come bomber di calcio in coppa di Russia con l'Amkal Mosca

Il quarantenne giocatore, che ha militato anche a Varese, ha disputato 6 gare in due stagioni con i Mavericks ed ora ha accettato una nuova sfida

La Coppa di Russia ha visto il debutto del giocatore più alto nella storia del calcio. Pavel Podkolzin, ex giocatore NBA quarantenne, ha stabilito un nuovo record con i suoi 2,26 metri al suo debutto con l’Amkal Mosca.

La carriera di Podkolzin

Podkolzin, che deve la sua altezza all’acromegalia (una malattia endocrina rara, causata da un’eccessiva produzione dell’ormone della crescitain età adulta, che porta a una crescita anomala di ossa, tessuti e organi) e a un disturbo dell’ipofisi , è stato uno dei tanti giocatori stranieri ad arrivare in NBA a cavallo del secolo. Attratti dall’impatto di giocatori come Dirk Nowitzki, Pau Gasol e Yao Ming , le franchigie cercavano di scoprire il prossimo gigante prodigioso. Dopo periodi con la Sibirtelecom Lokomotiv nella sua nativa Novosibirsk e a Varese , i Jazz lo selezionarono al 21° posto assoluto nel draft del 2004 .

Un’avventura finita presto in Nba

La notte del draft dei rookie, Podkolzin fu ceduto ai Mavericks , con i quali avrebbe debuttato solo nel marzo 2005. Con il suo debutto divenne uno dei 10 giocatori più alti nella storia della NBA , appena cinque centimetri sotto il limite condiviso da Manute Bol e Georghe Muresan . La sua avventura americana, tuttavia, fu limitata a sei partite in due stagioni . Giocò un totale di 28 minuti, segnò quattro punti, tutti dalla linea dei tiri liberi, catturò nove rimbalzi e realizzò una stoppata .

Dopo aver lasciato l’NBA nel 2006, il centro fece un provino per il Khimki. Sarebbe stata la sua ultima squadra d’élite . Il resto della sua carriera si è svolto principalmente nelle divisioni inferiori. Ora ha lasciato il parquet per il campo verde da calcio ed ha accettato l’offerta dei russi dell’Amkal Mosca.

La scelta di passare al calcio

“È una grande opportunità praticare questo sport”, ha detto Podkolzin a Baja News. A convincerlo è stato il presidente del suo nuovo club, con cui condivideva una squadra in un campionato di basket. “Sto giocando in Coppa di Russia e, sinceramente, non so cosa dire . Ne sono grato”, ha detto.

Ovviamente gioca in attacco, come centravanti ed è andato vicino al gol anche al suo debutto da giocatore : “Avevano un buon portiere. Ci proverò nella prossima partita”. La sua squadra ha comunque vinto 1-0 contro l’FC Kaluga.