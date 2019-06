Poeta: biennale a Reggio Emilia

La Pallacanestro Reggiana ha comunicato di aver sottoscritto in data odierna un accordo di durata

biennale con l’atleta Giuseppe Poeta.

Poeta, playmaker classe 1985 nativo di Battipaglia, arriva a Reggio Emilia dopo aver vestito le

maglie di Salerno, Veroli, Teramo, Virtus Bologna, Trento e Torino in Italia, oltre a quelle di

Baskonia e Manresa in Spagna.

Nella sua lunga carriera annovera oltre 330 partite disputate in Legabasket con più di 3000

punti segnati, oltre a 120 presenze con la maglia della Nazionale azzurra. Nel suo palmares

anche una Coppa Italia conquistata con Torino nel 2018 ed il “Premio Reverberi” come Miglior

Giocatore Italiano nel 2008.

"Sono molto contento, carico ed entusiasta – queste le parole di Poeta –: ritrovo coach Buscaglia

dopo un’annata piena di soddisfazioni a Trento ed approdo in una società che ha sempre

dimostrato serietà, programmazione ed organizzazione. Il mio primo obiettivo sarà quello di far

capire ai giocatori che arriveranno il peso e la tradizione della maglia che indosseremo. Inoltre,

metterò la mia esperienza al servizio della squadra e dei giovani di grande qualità che fanno

parte dell’organico".



SPORTAL.IT | 24-06-2019 15:01