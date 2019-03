Peppe Poeta cerca l’effetto sorpresa. “Con Brindisi dovremo giocare una partita gagliarda” osserva il capitano della Fiat Torino.

“Sarà una partita difficile contro una formazione che è senza dubbio la rivelazione della stagione. E’ stata ben costruita e dalle fondamenta è passata ai fatti posizionandosi nelle parti alte della classifica e raggiungendo la finale in Coppa Italia. Gran parte del merito la attribuisco a coach Frank Vitucci che eccelle sia come capo allenatore che come persona. Sono molto contento anche del rendimento di Moraschini, che conosco dai tempi della Virtus Bologna”.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 14:00