In una lunga intervista al Tuttosport, Poeta ha parlato della promozione in Serie A della Pallacanestro Torino, sua ex squadra: "Sono molto contento. Torino, la città, i tifosi meritano la massima serie nel basket".

Attualmente in forza nelle fila della Pallacanestro Reggiana, il playmaker classe 1985 ha parlato anche del suo futuro: "A fine carriera tornerò (a Torino, ndr). Magari per allenare, oppure per un'ultima stagione".

SPORTAL.IT | 19-05-2020 09:12