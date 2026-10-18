Pogacar già scalpita, la rivoluzione nel calendario per il 2027. Il Tour replica alla protesta di Evenepoel: “Andate più piano”

Il fuoriclasse sloveno vuole anticipare il ritorno, spunta la possibile presenza al Tour Down Under. Dopo la protesta al Lombardia arriva la risposta di Gouvenau: “Ormai gestiamo gare di moto”

La stagione 2026 del ciclismo è andata in archivio, ora è tempo di mercato con le squadre che fanno le ultime mosse in vista della prossima annata. Ma le voci sul mondo delle due ruote non si fermano di certo con Tadej Pogacar e le sue scelte che restano sempre al centro della discussione. Il campione sloveno ha dovuto tagliare il suo 2026 dopo la terribile caduta alla Vuelta che lo ha costretto a rinunciare al Lombardia, ma soprattutto a Mondiali ed Europei. E ora Tadej scalpita per tornare a gareggiare e vincere.

Il calendario di Pogacar

Il calendario di Tadej Pogacar non è mai stato sempre lo stesso tra una stagione e l’altra ma ci sono sempre stati punti in comune. L’inizio è di solito fissato intorno al mese di febbraio quando il campione sloveno, anche per ragioni legate alla sua squadra, partecipa al UAE Tour che ha rappresentato la sua prima gara ufficiale nel 2021, 2022 e nel 2025. Nel 2023 il primo impegno è stata la Clasica Jaen, mentre nel 2024 e nel 2026 ha debuttato con l’appuntamento italiano alle Strade Bianche in programma nel mese di marzo. Ma la lunga assenza in questa stagione potrebbe spingerlo a una scelta diversa con la partecipazione al Tour Down Under in programma in Australia dal 19 al 24 gennaio.

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L’indiscrezione sul Tour Down Under

La rivelazione su questo possibile cambio di calendario in vista del 2027 arriva nel corso del podcast Domestique Hotseat, con il corridore australiano Michael Matthews (grande amico dello sloveno) apre a questa possibilità: “Onestamente non mi sorprenderebbe vederlo lì. Sembra sia entusiasta all’idea di andarci ma non so quando avverrà con certezza. Tadej è uno dei miei migliori amici ed è una superstar ma per me rimane sempre un avversario con cui voglio confrontarmi e provare a battere”. L’ipotesi Down Under resta tutto da confermare ma non è escluso che dopo il lungo stop, il campione sloveno possa decidere di anticipare l’inizio della sua stagione. Il resto del calendario sarà ovviamente concentrato sulle classiche Monumento e sul Tour de France, le altre partecipazioni sono ancora da decidere a cominciare dal Giro con RCS che sta cercando di convincerlo a gareggiare nella corsa rosa ancora una volta.

Il Tour risponde alla protesta sulla sicurezza

Le immagini dei corridori fermi per 5 minuti e le parole di Remco Evenepoel prima della partenza del Lombardia hanno avuto una vasta eco nel mondo del ciclismo ma non solo. I corridori si sono uniti in una protesta sul tema della sicurezza prima del via dell’ultima Monumento della stagione dopo i numerosi casi che hanno visto i corridori coinvolti in incidenti che in alcune circostanze si sono rivelati anche fatali. E dal Tour de France, in particolare dal responsabile della sicurezza, arriva una risposta per certi versi in attesa. Nel corso di un’intervista a Road.cc, Thierry Gouveanu ha replicato puntando il dito sulla velocità delle biciclette moderne: “Capisco perfettamente i corridori: nessuno sale in bicicletta con l’intenzione di farsi mare. Ci siederemo intorno a un tavolo e avremo delle discussioni a riguardo. Il problema è che le gare si sono evolute e i corridori vanno molto più veloci, questo rende molto più difficile per gli organizzatori mettere in sicurezza il percorso. Noi stessi stiamo chiedendo misure per contenere la velocità. Sono il responsabile della sicurezza per una gara di biciclette, non voglio ritrovarmi a gestire una gara per moto. Soprattutto in discesa ormai queste bici si comportano come tali”.