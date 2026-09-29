Gli Europei in Slovenia hanno fatto schizzare le indiscrezioni sulla presenza in gara di Tadej ma dal suo staff arriva una secca smentita. Ganna punta ai Mondiali su pista, la Francia tiene fuori Seixas

Neanche il tempo di prendere fiato dopo i Mondiali di Montreal che già si torna in sella per gli Europei in programma in Slovenia. E nonostante il bruttissimo infortunio rimediato nel corso della Vuelta, nel mondo del ciclismo si continua a parlare sempre e solo di Tadej Pogacar. L’Italia intanto dovrà fare a meno di Filippo Ganna, mentre la Francia lascia a casa Seixas.

Tadej agli Europei, anzi no

Nella lista c’è, e quando c’è il suo nome bisogna sempre fare attenzione. Forse anche più del Mondiale, Tadej Pogacar aveva cerchiato in rosso il 4 ottobre quando va in scena la prova in linea degli Europei maschili. Non perché sia una competizione che abbia più prestigio rispetto ad altre, ma per il semplice motivo che quest’anno si corre nella sua Slovenia. Il legame del vincitore del Tour con la sua nazione è da sempre fortissimo, nel corso degli ultimi anni ne è diventato quasi un ambasciatore in giro per il mondo e ci teneva a correre davanti ai suoi tifosi.

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Da giorni si parla di una sua possibile presenza dovuta al fatto che è stato inserito nella lista dei partecipanti. E ieri sono arrivate delle indiscrezioni che confermavano la sua partecipazione a dispetto di quanto più volte dichiarato dalla UAE. Una voce che ha fatto il giro del web ma che sembra essersi spenta dopo che dal suo entourage hanno fatto sapere che la sua stagione si è conclusa dopo l’infortunio e la conseguente operazione alla spalla. Chiusa qui ogni speranza di vederlo in gara…forse.

L’Italia deve fare a meno di Ganna

Filippo Ganna è stato il solito grande protagonista per l’Italia ai Mondiali di Montreal. Nella prova a cronometro individuale l’azzurro si è trovato di fronte a una montagna troppo alta da scalare rappresentata dal belga Remco Evenepoel e si è dovuto accontentare della medaglia d’argento, nella prova della staffetta mista invece è arrivato l’oro. Ma per il cronoman azzurro non ci sarà una seconda possibilità di sfidare Remco agli Europei. Ganna ha deciso di non partecipare né alla prova in linea, né alla staffetta del 6 ottobre e neanche alla cronometro del 7. La sua attenzione si sposta ora sulla pista con Top che sarà impegnato nei Mondiali di ciclismo su pista in programma a Shanghai dal 14 al 18 ottobre, un evento che ha una valenza fondamentale in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Seixas a casa dopo il flop Mondiale

E’ il momento di prendersi un momento di riposo e cominciare a pensare al futuro. L’anno di Paul Seixas è stato ricco di soddisfazioni, di qualche delusione ma sicuramente porta con sé anche un carico di pressioni eccessive per un ragazzo così giovane. Il 20enne di Lione ha dovuto fare i conti con le aspettative di una Francia desiderosa di avere tra le mani il futuro fenomeno del ciclismo. Ai Mondiali di Montreal, dove era tra i grandi favoriti, è arrivata una delusione senza mezzi termini. E agli Europei non ci sarà. Nella lista dei convocati per le gare in Slovenia, infatti, è stato tenuto fuori dal selezionatore Thomas Voeckler. Per il corridore della Decathlon ora l’obiettivo si sposta sul Giro del Lombardia.