Mondiali, Tour de France e Vuelta, questi gli obiettivi per il 2027 di Pogacar, per buona pace del Giro d'Italia, al quale lo sloveno rinuncerà con dispiacere

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Dalla Slovenia arriva una doccia gelata per il Giro d’Italia e gli appassionati di ciclismo che speravano di rivedere all’opera sulle strade del Bel Paese Tadej Pogacar. Nel corso di un’intervista rilasciata a RTV SLO infatti il Cannibale ha annunciato i propri obiettivi per la prossima stagione, tra i quali, oltre ai Mondiali e al Tour de France, spicca la Vuelta a Espana, alla quale vorrà tornare per completare la conquista dei grandi giri dopo la beffa di quest’anno, anche se, come da sua ammissione, avrebbe preferito tornare a correre in Italia.

Pogacar: “Preferire correre il Giro ma dovrò portare a termine la Vuelta”

Nonostante i tentativi di convincere Pogacar e le voci di una tappa in territorio sloveno, nel 2027 Tadej con ogni probabilità non prenderà parte al Giro d’Italia. Ad annunciarlo è stato lo stesso Pogacar in occasione di un’intervista a RTV SLO, alla quale ha annunciato che, per quanto avrebbe preferito tornare a correre in Italia, i suoi obiettivi per la prossima stagione prevedono nuovamente la presenza alla Vuelta: “La prossima stagione i miei obiettivi saranno i Mondiali, il Tour e la Vuelta, dato quest’anno le cose non sono andate esattamente come speravo. Preferirei correre il Giro, ma prima o poi dovrò portare a termine anche la Vuelta. Credo che sarà questo l’obiettivo per il prossimo anno”.

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L’infortunio alla Vuelta beffa l’Italia

Se il Tour non è mai stato in discussione, dopo che quest’anno lo sloveno aveva deciso di disputare la Vuelta molti si aspettavano che l’anno prossimo avrebbe optato per tornare al Giro, da lui vinto nel 2024. E con ogni probabilità così sarebbe stato se di mezzo non ci si fosse messa una grossa pietra, diventata tombale per le speranze di vederlo al via in Italia. La caduta, causata appunto da una pietra, che lo ha visto protagonista in Spagna gli ha impedito di completare il suo palmares con la conquista di tutti i grandi giri, “obbligandolo” a riprovarci l’anno prossimo, con la speranza che questa volta il destino non gli metta i sassi tra le ruote.

Quando tornerà in pista Pogacar

Intanto è arrivata anche l’ufficialità sulla data del ritorno in pista di Pogacar dopo il grave infortunio rimediato alla Vuelta che lo ha obbligato a un intervento chirurgico per risanare una frattura scomposta alla clavicola e un’altra a una vertebra cervicale. Lo sloveno infatti tornerà a gareggiare il prossimo 29 novembre in occasione del criterium benefico BeKing di Monaco, al quale prenderà parte insieme alla compagna Urska Zigart.