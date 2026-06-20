Lo sloveno “pigliatutto” conquista la vittoria nella quarta tappa della corsa elvetica battendo di soli 3 decimi un sorprendente van der Poel. Ma il Tour gli fa uno scherzetto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tadej Pogacar pigliatutto. Il fenomeno sloveno conquista la vittoria nella quarta tappa del Giro di Svizzera vincendo la cronometro di Aarburg per soli tre decimi nei confronti di un sorprendente Mathieu van der Poel che ha a lungo sperato di conquistare la prima prova contro il tempo della sua carriera.

Sorpresa van der Poel, Tadej però vuole tutto

E’ il caldo a farla da padrona nella crono di Aarburg, poco più di 23 chilometri tutti in pianura o quasi (solo qualche piccolo saliscendi). Una gara che non dovrebbe fornire grandi spunti alla vigilia visto che Pogacar ha già blindato la vittoria nella classifica generale. Ma ad animare la prova ci pensa Mathieu van der Poel che a sorpresa decide di cercare di vincere la prima prova contro il tempo della sua carriera. L’olandese si prende la testa della classifica riuscendo a fare meglio anche di tanti specialisti delle prove contro il tempo. Vacek prova a inserirsi nella contesa per calare nel finale.

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Ma Pogacar è sempre in versione “pigliatutto” con lo sloveno che va a tutta, è in vantaggio al primo intertempo ma nel finale è costretto a una super volata che lo vede trionfare per soli 3 decimi. Un distacco forse mai visto nella storia del ciclismo, anche se la classifica finale arrotonda a un secondo. Una beffa per l’olandese che sognava di conquistare una tappa in Svizzera e invece si deve inchinare al fenomeno sloveno.

Tour, una norma anti-Pogacar

Un cannibale, così lo definiscono in molti. Tadej Pogacar sembra avere una fame insaziabile quando si tratta di vittorie. Lo ha dimostrato anche recentemente al Giro di Svizzera, dove nella prima tappa e alla prima asperità disponibile a 70 km dal traguardo ha deciso di staccare tutti per andare a vincere in solitaria. Una fame di successi che al Tour de France, se tutto dovesse andare secondo i suoi piani, gli potrebbe permettere di fare man bassa di vittoria di tappa e di conseguenza anche puntare alla maglia verde.

L’organizzazione della Grande Boucle però sembra avere piani diversi al punto da mettere in piedi quella che molti hanno definito una norma “anti-Pogacar”. Lo scorso anno lo sloveno è andato a un soffio dal togliere la maglia della classifica a punti all’italiano Jonathan Milan e quest’anno conquistarla per lui sarà ancora più difficile. Le tappe in sprint assegnano infatti punti extra in questa edizione 2026, una vittoria vale 70 punti a differenza dei 50 della scorsa edizione, il secondo posto 50 (prima era 30), il terzo 40 (20 in precedenza) e poi ancora 35 per il quarto e così via. Un aumento significativo che dovrebbe destinare la maglia verde al velocista più efficace del gruppo.