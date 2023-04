Pogacar, l'incoronazione più bella arriva da Eddy Merckx

Il Cannibale belga ha finalmente l'erede? "In bici può fare ciò che vuole, non è un corridore da computer, ma una benedizione per gli appassionati".

03-04-2023 18:32

L’assolo valso a Tadej Pogacar la Classica Monumento numero 5 di una carriera già adesso strepitosa e destinata a rilucere nel corso degli anni riceve gli applausi di Eddy Merckx, che trova affinità tra il suo modo di interpretare le corse e quello dello sloveno due volte vittorioso al Tour de France.

“E’ una vittoria che racconta molto di Tadej, da domenica è entrato nella storia del ciclismo: non vince solamente, ma ha il coraggio di compiere imprese, uno sitle, una maniera tutta sua di correre in bicicletta: Tadej è già più che un campione, una gara come il Giro di Fiandre che ha vinto non me la godevo da molto” racconta il fuoriclasse belga, ultimo a vincere (l’altro era stato Louison Bobet) il Giro delle Fiandre e il Tour de France prima dello sloveno “Un finale straordinario, in particolare il corpo a corpo con Mathieu Van Der Poel è stato fantastico. Sono sicuro che se Pogacar dovesse tornare a correre la ronde, sarebbe in grado di vincerla ancora, conquistando il record di vittorie nella manifestazione”.

Al 24enne non possono essere affatto precluse le altre Classiche Monumento, dopo il Giro di Lombardia e la Liegi-Bastogne-Liegi: “Tadej è il corridore più completo, può fare ciò che desidera in bicicletta e ha il giusto temperamento per controllare le corse, la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix sono obiettivi concreti; un giorno le vincerà, anche se non sarà indispensabile per entrare nella storia del ciclismo. Lui la pensa in maniera differente, ma penso che la Milano-Sanremo sia alla sua portata: impara dai suoi rari errori, l’esempio è proprio il Giro delle Fiandre. Un anno fa ha mancato la volata, ieri ha vinto. Per vincere la Parigi-Roubaix deve essere un po’mpiù pesante, lo sa anche lui”.

E’ il modo di fare la corsa che entusiasma il Cannibale, che, oltre che in 5 Giri d’Italia e 5 Tour de France, si è imposto nelle 5 Classiche Monumento come Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy: “Non si fa controllare da un computer, come esige il ciclismo del giorno d’oggi; alza il livello del nostro sport, è sinonimo di ciclismo per gli appassionati”.