Pogacar, non c’è solo il Tour de France: al Giro di Svizzera per rispondere all’assalto di Vingegaard. Le ambizioni di Tiberi

Il “cannibale” sloveno torna in gara nell’ultima gara di preparazione alla Grande Boucle: dopo il Romandia una lunga pausa per rispondere alle mire di Vingegaard, in Svizzera anche l’azzurro Tiberi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il riposo del campione. Tadej Pogacar si è preso una lunghissima pausa. Il fenomeno sloveno ha concluso le sue fatiche il 3 maggio scorso con la vittoria al Giro di Romandia. Poi ha deciso, dopo un po’ di meritato riposo, di dedicarsi esclusivamente alla preparazione per il Tour de France. Ma ora c’è da testare quella preparazione e l’occasione giusta sembra arrivare con il Giro di Svizzera che prenderà il via mercoledì.

Il ritorno di Pogacar al Giro di Svizzera

L’ultima gara di Tadej Pogacar è stato il Giro di Romania e ancora una volta lo sloveno non ha vinto ma ha dominato. Ha conquistato 4 tappe (e ovviamente la classifica generale) prima di mettere in pausa il suo talento. Una pausa relativa a dire il vero visto che lo sloveno ha cominciato immediatamente la preparazione per il Tour de France in Sierra Nevada. Al Giro di Svizzera ovviamente arriva da favorito ma più che quello succederà in gara, sarà importante provare a coglierne le sensazioni.

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Vingegaard, Seixas, Evenepoel: Tadej pronto a rispondere

L’avversario numero 1 resta sempre il danese Jonas Vingegaard. Il “re pescatore” è reduce da un Giro d’Italia che ha dominato in lungo e in largo, condizione in crescendo nel corso dei 21 giorni di gara e la voglia di provare a salire ancora sul gradino più alto del podio a Parigi. Il corridore della Visma resta un pericolo, forse il principale scoglio da superare. La Francia punta tutto su Paul Seixas, reduce però da una settimana al Tour Auvergne-Rhone-Alpes decisamente complicata. Il 19enne ha classe e talento da vendere ma il Tour ti mette a durissima prova dal punto di vista mentale oltre che fisico. Qualche lacuna, come suggerisce l’età c’è, la caduta non sembra preoccupare più di tanto ma le sensazioni sono meno arrembanti rispetto a una settimana fa.

Un discorso a parte lo merita invece Remco Evenepoel. Il fenomeno belga sta provando a fare il grande salto, a diventare un corridore da corse a tappe ma al momento soprattutto le grandi montagne lo hanno respinte. Il corridore della Red Bull però non ha nessuna intenzione di accontentarsi, alla vigilia del Tour ha svelato numeri impressionanti dai suoi allenamenti e va alla Grande Boucle con tutte le intenzioni di riprovarci.

Giro di Svizzera, anche Tiberi tra i protagonisti

Tadej Pogacar è ovviamente il grande favorito e nel leggere la lista degli iscritti non sembra esserci nessuno che possa metterlo neanche in difficoltà. Ci sarà il suo connazionale Primoz Roglic, la cui partecipazione al Tour sembra improbabile (la Red Bull dovrebbe puntare su Evenepoel e Lipowitz), e ci sarà Richard Carapaz. Le sorprese, rimanendo alle vittorie di tappa, le possono presentare Mathieu van der Poel e Tom Pidcock. C’è anche un po’ di Italia con la presenza di Antonio Tiberi, reduce da un paio di stagioni molto complicate. Per lui è un’opportunità importanti per testarsi in vista della partecipazione al Tour.

Tra gli italiani in gara Luca Vergallito con la Alpecin, Vincenzo Albanese con la EF Education, Lorenzo Germani alla Groupama, Andrea Biagioli e Jacopo Mosca con la Lidl Trek, Lorenzo Rota alla Lotto, Giovanni Aleotti con la Red Bull, Alessandro Pinarello con la NSN, Alberto Dainese e Gianmarco Garofoli con la Soudal, Davide De Pretto con la Jayco, Mattia Gaffuri alla Picnic, Alberto Bettiol alla XDS Astana e Walter Calzoni alla Pinarello.