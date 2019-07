Pogba accetta sfida Ibrahimovic e fa sognare tifosi Juve

In comune hanno lo stesso potente procuratore, Mino Raiola – tornato re del mercato in questa sessione – che si sta muovendo a 360 gradi per piazzare parecchi suoi assi, un passato assieme da compagni al Manchester United, la voglia di divertirsi e sdramatizzare. Pogba e Ibrahimovic sono amici da sempre e lo svedese ha voluto coinvolgere il centrocampista in una delle ultime mode via social, la “Bottle Cap Challenge”, gioco che sta attirando la partecipazione di tanti giocatori del panorama internazionale e fatto di poche ma semplici regole: occorre svitare con la suola delle scarpe un tappo di una bottiglia senza farla cadere o danneggiarla, ruotando la gamba con un rapido movimento.

LA SFIDA – Ibra sui suoi profili social ha lanciato il guanto di sfida sui a Pogba a modo suo. Da atleta “snodabile” ed ex cintura nera di taekwondo, l’attaccante dei Galaxy ha portato a termine la missione di svitare una bottiglia con un sol calcio e ha fatto rimbalzare la palla sul campo dell’amico Paul, sfidandolo ufficialmente

LA RISPOSTA – Sfida accettata e vinta dal francese che continua ad allenarsi a New York nella palestra del Plaza e al Central Park, sperando quanto prima di essere ceduto con la Juve che continua a monitorarlo. Pogba su instagram ha postato un video in cui fa anche meglio di Ibra, Colpendo e sollevando addirittura due tappi di altrettante bottiglie in una sola mossa, con velocità di esecuzione e grazia, con tanto di commento rivolto all’attaccante, suo ex compagno di squadra tra il 2016 e il 2018 con i Red Devils: “Ci ho messo il Pog-touch“. Il particolare che fa sognare i tifosi della Juve è che il giocatore indossa la tuta bianconera. Indizio di mercato?

07-07-2019