Pogba, altra bordata a Mourinho

Dopo il deludente pareggio contro il Wolverhampton, Paul Pogba ha criticato la tattica del Manchester United: "In casa dobbiamo giocare meglio di quanto fatto contro i Wolves, siamo qui per attaccare e dobbiamo farlo di più, se giochiamo così, è più facile per noi".

"Forse dobbiamo comportarci meglio – ha ammesso l'ex Juventus – e giocare meglio perchè nel nostro stadio dobbiamo attaccare di più, come facevamo l'anno scorso contro Tottenham. Arsenal, Liverpool o Chelsea".

Pogba ha poi ammesso di non sapere perchè lo United non ha mostrato molta qualità offensiva contro una squadra neopromossa: "Non posso dirlo, non lo so, davvero, non sono l'allenatore".

SPORTAL.IT | 24-09-2018 13:20