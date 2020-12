Pogba ammicca alla Juventus su Instagram

Dopo gli ottavi di Champions, il Manchester United potrebbe salutare anche Paul Pogba. Il francese non è felice in Inghilterra e le voci di mercato, alimentate anche dal suo procuratore Mino Raiola, lo vogliono lontano dalla Premier. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus, con tanto di passaggio di Dybala ai Red Devils.

Ad aumentare le voci di corridoio ci ha pensato Pogba in persona. Il centrocampista è tornato a seguire i bianconeri su Instagram, un segnale che ha mandato in estasi i tifosi juventini e non solo. La volontà del giocatore sembra chiara ma la trattativa, in caso, non sarà così semplice.

OMNISPORT | 09-12-2020 15:58