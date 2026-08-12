Pogba, il calvario infinito: l’infortunio in allenamento e il Monaco lo scarica. Dopo la Juve, una sfortuna senza fine

Un nuovo problema alla coscia sinistra ferma ancora il francese, mentre il Monaco valuta la rescissione dopo appena sei presenze in un anno.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Paul Pogba torna a fare i conti con un nuovo stop proprio quando cercava di ritrovare continuità. Il centrocampista francese ha accusato un problema alla coscia sinistra durante un allenamento del Monaco ed è uscito dal campo in lacrime. Un altro episodio che si aggiunge a una lunga serie di problemi fisici iniziata ormai diversi anni fa. Il club monegasco, intanto, sta valutando la rescissione anticipata del contratto dopo appena sei presenze nella scorsa stagione. Per il Polpo, a 33 anni, il futuro nel calcio di alto livello torna così a essere pieno di interrogativi.

Nuovo infortunio, Pogba si ferma ancora

L’ultimo episodio è arrivato durante l’allenamento di ieri, quando Pogba ha sentito tirare la coscia sinistra e ha dovuto interrompere la seduta. Il francese è uscito dal campo in lacrime, mentre i compagni del Monaco assistevano alla scena. I tempi di recupero saranno valutati dopo gli esami, ma l’ennesimo problema fisico arriva nel momento peggiore possibile. Nella preparazione estiva, infatti, Pogba aveva totalizzato appena 45 minuti in campo, senza riuscire ancora a trovare quella continuità necessaria per tornare protagonista.

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Dal 2019 più di 1.100 giorni ai box

I numeri raccontano meglio di qualsiasi considerazione quanto sia diventato complicato il rapporto di Pogba con gli infortuni. Dal 2019 il francese ha trascorso più di 1.100 giorni lontano dal campo, saltando circa 165 partite tra club e nazionale. Un bilancio pesantissimo per un giocatore che negli anni precedenti – soprattutto nella Juventus – aveva rappresentato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. Le difficoltà fisiche hanno progressivamente limitato il suo rendimento, fino a trasformare la continuità in uno dei principali ostacoli della sua carriera.

Il Monaco aveva già espresso i suoi dubbi

Il nuovo stop arriva inoltre dopo le parole pronunciate appena un mese fa dal direttore generale del Monaco Thiago Scuro. Il dirigente aveva spiegato apertamente che Pogba avrebbe potuto anche lasciare il club, sottolineando come il progetto non avesse funzionato e annunciando una valutazione della sua condizione settimana dopo settimana. La società aveva quindi già messo in discussione la possibilità di proseguire insieme. Ora l’infortunio rischia di accelerare ulteriormente una separazione che sembrava già possibile.

Un futuro sempre più incerto

Pogba era arrivato al Monaco a parametro zero dopo la fine del rapporto con la Juventus, con l’obiettivo di rilanciare una carriera frenata prima dalla squalifica per doping e poi dai problemi fisici. Il TAS aveva ridotto la squalifica da quattro anni a 18 mesi, consentendogli di tornare a giocare dopo oltre due anni di assenza. Nella sua prima stagione con il club del Principato, però, sono arrivate soltanto sei presenze e una condizione mai davvero stabile. Adesso la rescissione anticipata del contratto è sul tavolo e, per il campione del mondo 2018, si apre un’altra fase delicata della carriera.