Pogba dà l'ultimatum, Juventus pronta all'assalto

"Pogba combina solo guai", le dichiarazioni della leggenda Alex Ferguson sono solo le ultime in ordine di tempo contro il centrocampista francese, in rotta da tempo con il Manchester United e in particolare con José Mourinho.

I due si tirano frecciate da mesi via stampa e sono stati immortalati mentre battibeccano in allenamento. Secondo quanto riporta il Sun, Pogba avrebbe mandato un ultimatum alla dirigenza dei Red Devils: "O lui o io". Secondo quanto riporta il tabloid britannico, il campione del mondo punta a lasciare Manchester a gennaio se Mourinho sarà ancora al suo posto in panchina: avrebbe confessato ai compagni di essere convinto che con un altro allenatore sarebbe un giocatore migliore.

Alla base di tutto questioni tattiche: Pogba vorrebbe uno United più offensivo, mentre lo Special One si aspetta una maggiore incisività da parte dell'ex Juventus. Sul giocatore ci sono da tempo in agguato il Barcellona e la Juventus, con i bianconeri che possono far leva sulla volontà del transalpino di ritornare in Italia.

Intanto Mourinho, sempre più in discussione, tira dritto e in conferenza stampa se la prende con la sua squadra dopo le ultime sconfitte: "Tutto quello che potevo fare per migliorare le cose, l’ho fatto. Ciò che dipende da me, lo faccio. Il problema è che vedo reazioni differenti da parte dei giocatori. Alcuni sono tristi, altri sembra che non abbiano mai perso una partita. Altri, infine, sono un po’ risentiti, ma non troppo. Tuttavia continuo a essere lo stesso ragazzo di 20 anni fa e a credere che i miei giocatori siano onesti, che cerchino sempre di dare tutto, anche se poi il rendimento in campo è diverso. Inoltre ognuno è diverso: puoi ridere ed essere la persona più triste del mondo oppure puoi avere una faccia tristissima ed essere un fantastico attore, perché dentro di te sei felice".

SPORTAL.IT | 02-10-2018 11:15