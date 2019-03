Pogba dimentica la Juve: "Sogno il Real"

Paul Pogba continua a essere al centro delle voci di mercato che lo danno lontano dal Manchester United, nonostante un rapporto idilliaco con Ole Gunnar Solskjaer.

Il centrocampista francese ha parlato del suo futuro dal ritiro della sua nazionale prima della gara contro la Moldavia: “Oggi sono allo United e sono felice, abbiamo un nuovo allenatore e io gioco. Poi non so cosa dirà il futuro”.

Sul suo possibile approdo al Real Madrid: “Il Real è un sogno per ogni bambino, per ogni calciatore, soprattutto adesso che c’è Zidane in panchina”.

Messaggio inequivocabile per la Casa Blanca con tutte le pretendenti avvisate, una su tutte la Juventus al lavoro da diversi mesi per un ritorno del ‘Polpo’

SPORTAL.IT | 20-03-2019 19:55