Pogba, dopo la Juventus è un incubo continuo: il Monaco lo mette fuori dalla lista Champions, futuro sempre più incerto

Dopo aver scontato la squalifica per doping, il francese era tornato a giocare una partita ufficiale lo scorso 22 novembre: ora, ritiro o ultima chance in Arabia Saudita?

Paul Pogba, incubo senza fine. Dopo aver rimesso piede in campo in una partita ufficiale lo scorso 22 novembre, a 799 giorni dall’ultima volta, l’ex centrocampista della Juventus non è riuscito a trovare continuità ed è oggi alle prese con un nuovo infortunio muscolare. L’ennesimo ostacolo da superare dopo la squalifica per doping e il graduale rientro sul terreno di gioco, senza particolare fortuna. Adesso, è fuori anche dalla lista Champions.

Pogba, incubo senza fine: il Monaco lo ha escluso dalla lista Champions

Il ritorno in campo in occasione di Rennes-Monaco e l’ovazione di entrambe le tifoserie al momento del suo ingresso. Questo, probabilmente, l’ultimo dolce ricordo legato al calcio di Paul Pogba, almeno fino a questo momento. Appena tre “spezzoni” di gara per il francese in Ligue 1, senza mai esordire in questa edizione della Champions League con la formazione del Principato.

Il problema al polpaccio sinistro rimediato a metà dicembre sembra più serio del previsto. Il classe ’93 non dà segnali di ripresa e ha assistito dalla tribuna anche ad un match speciale per lui come quello tra Monaco e Juventus. L’abbraccio con Giorgio Chiellini, in tal senso, è valso più di mille parole. Poi, però, c’è la realtà e una professione che non aspetta, proprio come la Champions League. Il Monaco non ha tempo e, soprattutto, non dispone di slot “extra” per calciatori senza tempi di recupero chiari.

Per questo motivo, Paul Pogba è stato ufficialmente escluso dalla lista UEFA in vista dei playoff di Champions League, che vedranno la squadra biancorossa impegnata proprio contro i connazionali del Psg il 17 e il 25 febbraio.

I tempi di recupero di Pogba, il ds Scuro: “Non c’è una risposta chiara”

A preoccupare tifosi ed appassionati di calcio, con particolare riferimento ai supporter del Monaco e ai romantici sostenitori della Juventus, sono soprattutto i tempi di recupero di Paul Pogba, attualmente non definiti. Condizioni fisiche precarie e un infortunio al polpaccio che sembra non dargli tregua, nonostante le immagini dei duri allenamenti pubblicate sui social a ridosso delle festività natalizie.

La voglia di rientrare e di essere protagonista c’è, ma i dubbi e le incognite continuano ad aleggiare attorno alla figura di Paul Pogba: “Quando tornerà Paul? Non c’è una risposta chiara a questa domanda – ha ribadito in conferenza stampa uno sconsolato Thiago Scuro, ds del Monaco -. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare. Tutto il reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni”.

Il futuro di Paul Pogba: ritiro o ultima chance in Arabia?

E adesso? Il futuro di Paul Pogba al Monaco è appeso a un filo. Una possibilità non sfruttata, una scommessa non vinta, questo dicono i fatti e i numeri. Non solo per “colpa” del calciatore, ma il campo è di nuovo lontano e l’addio al Principato appare scontato. Per un ragazzo alla soglia dei 33 anni, non deve essere facile pensare al ritiro dal calcio giocato, ma ad oggi non è possibile escludere tale ipotesi dal ventaglio di opzioni a disposizione dell’ex Juve.

Appendere gli scarpini al chiodo o trovare un’altra occasione? Questo il dilemma. Di sicuro, in estate, sarà complicato attirare le attenzioni di grandi club o di squadre impegnate in Champions League. Ecco perché iniziano ad aprirsi le esotiche porte del calcio arabo e qatariota, senza dimenticare l’ambita MLS. Più soldi che calcio giocato. Qualora le cose dovessero procedere in questa direzione, sia dal punto di vista fisico che sotto il profilo tecnico, Pogba sarebbe chiamato a prendere certe soluzioni in considerazione.