Paul Pogba è stato oggetto dell'ira dei tifosi dell'Old Trafford alla fine della partita contro il Cardiff, conclusasi con una sconfitta per il Manchester United.

Altro episodio che potrebbe rafforzare le voci secondo cui Pogba lascerà il club inglese quest'estate, dando nuove speranze a Juventus e Real Madrid, le pretendenti per il francese, per poter credere in un futuro col centrocampista.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 10:48