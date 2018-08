Pogba furente, lite esplosiva con Mourinho: Juve in agguato

Non è bastata la vittoria all'esordio (con fascia di capitano al braccio e gol) a placare Paul Pogba, che non ha fatto mistero di volersene andare dal Manchester United. Dopo la partita contro il Leicester, il centrocampista francese ha rilasciato alcune dichiarazioni ("Ci sono cose che non posso dire altrimenti sarò multato. Un giocatore felice è sempre più a suo agio di uno che non è felice") che hanno spiazzato e sconcertato José Mourinho, che poco prima lo aveva elogiato per come si era comportato in campo ("un mostro").

Il rapporto tra i due è ormai ai minimi storici e i tabloid inglesi riportano di un botta e risposta a bruciapelo avvenuto nello spogliatoio, che ha inevitabilmente allargato la frattura. Lo Special One si sarebbe espresso così: "Se vuoi nuovamente lasciare Manchester, devi solo chiedermi di lasciarti partire. E se hai qualche problema, parlane con me faccia a faccia: non ai media". Questa sarebbe stata la risposta del campione del mondo: "Se vuoi parlarmi, chiama il mio agente (Raiola, ndr)".

Una situazione esplosiva, che rischia di minare lo spogliatoio dei Red Devils proprio all'inizio della stagione. Sul giocatore ci sono da tempo la Juventus e il Barcellona, che per ora restano alla finestra speranzose. Soprattutto i blaugrana, secondo il Daily Mail, avrebbero trovato da tempo un accordo di massima per un contratto quinquennale da oltre 20 milioni di euro a stagione. Inoltre il mercato iberico termina il 31 agosto, e questo li favorisce rispetto ai bianconeri.

Ma l'affare è in salita: il calciomercato inglese è chiuso, lo United è impossibilitato a trovare un rinforzo adeguato prima di gennaio e quindi dirà no a tutte le offerte. La trattativa potrebbe chiudersi solo a cifre astronomiche e impensabili al momento.

Tutto quindi sembra rimandato al 2019: e l'anno prossimo potrebbe rientrare in gioco proprio la Juventus, che da tempo smania dalla voglia di rivedere in bianconero il transalpino.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 16-08-2018 12:10