Pogba ha deciso di superare la sua paura

Anno nuovo, propositi nuovi. Anche Paul Pogba ha segnato in blu sull’agenda un obiettivo che vuole raggiungere nel 2019. Non è il ritorno alla Juventus, quella è un’altra storia che avrà il suo percorso, né un passaggio al Barcellona. Il centrocampista francese ha deciso di affrontare di faccia una sua paura. Da quando era piccolo Paul ha sempre avuto paura dell’acqua ma ora, giunto all’età di 25 anni, si è messo in testa di imparare a nuotare e di vincere questo terrore. Lo rivela il Sun che entra nello specifico. Il primo step del top-player del Manchester United è fare 10 vasche in una piscina, ma non da solo. Parte dello staff del club inglese sta lavorando con lui, dandogli lezioni di nuoto e aiutandolo a superare questa sua grande paura per raggiungere l’obiettivo che si è prefissato.

L’ACQUA NEGLI OCCHI – Una fonte della società britannica ha rivelato al Sun: “Paul si è reso conto che ha trascurato per anni il nuoto e ora diventa più complicato dopo tanto tempo. In ogni allenamento lui prova a superare questa paura ma è un po’ ansioso ogni volta che deve iniziare a nuotare. Ha preso consapevolezza che avrebbe dovuto farlo quando era piccolo ma ha sempre preso tempo e posticipato la cosa”. Uno dei problemi che sta trovando il giocatore negli allenamenti di nuoto è il fatto che gli entra l’acqua negli occhi, mandandolo in panico ogni volta che accade. Pertanto sta usando degli occhialini molto stretti per risolvere il problema. Intanto non si fermano le voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino di Juventus e Barcellona. Nello scorso weekend il francese si è incontrato a Dubai in un ristorante di lusso dello chef turco Salt Bae.

SPORTEVAI | 19-11-2018 09:57