Inter-Pogba: bruciante beffa alla Juve. Si lavora sullo scambio

Nuova stuzzicante voce di mercato proveniente dalla Premier League, destinata probabilmente a scatenare la fantasia della piazza e soprattutto a creare qualche pensiero ad Antonio Conte in persona: Paul Pogba potrebbe vestire la maglia dell’Inter. Che però sarebbe chiamata a un sacrificio certo non di poco conto.

Secondo quanto segnalato dal ‘Sunday Mirror’, infatti, il Manchester United sarebbe disposto a rinunciare al forte francese a partire dal prossimo mese di giugno. La condizione però è una soltanto, e potrebbe pesare non poco sugli equilibri nerazzurri: in cambio in Inghilterra dovrebbe andare Lautaro Martinez.

L’obiettivo dei Red Devils sarebbe chiaro: assicurarsi l’attaccante argentino che proprio quest’anno è definitivamente esploso nell’Inter di Conte, trovando un’intesa particolarmente efficace con Romelu Lukaku. Dall’altra parte c’è però uno degli allievi prediletti del tecnico salentino.

Pogba arrivò infatti alla Juventus nel 2012, da svincolato (proveniva proprio dal Manchester United) e giovane semi-sconosciuto: trovò come allenatore quel Conte capace di svezzarlo e renderlo uno dei centrocampisti più forti del panorama internazionale.

In più Pogba divenne figura cardine nei campionati 2013 e 2014, entrambi vinti dai bianconeri. Rimase uno dei big della squadra anche nelle due stagioni successive, con Massimiliano Allegri allenatore e la prima finale di Champions League nel 2015.

Tornato a Manchester nel 2016 a peso d’oro (fu pagato 105 milioni di euro), da allora si è spesso parlato di un suo ipotetico ritorno a Torino. Ora invece prende piede l’ipotesi Milano, sponda Inter.

Che però nel caso sarebbe chiamata a un sacrificio tutt’altro che irrilevante: quello del gioiellino Lautaro Martinez. E per Conte e Marotta, che conoscono benissimo entrambi, i dubbi non mancheranno.

SPORTAL.IT | 05-01-2020 13:30