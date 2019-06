Pogba-Juventus, ci sono novità: rilancio bianconero

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è uno dei sogni mai nascosti della dirigenza bianconera. Il centrocampista francese lascerà con ogni probabilità il Manchester United in estate, alla ricerca di una nuova sistemazione, e non ha negato che gli piacerebbe tornare a Torino. Ma il giocatore campione del mondo è anche uno degli obiettivi principali del Real Madrid, che nelle prossime settimane potrebbe sferrare l'affondo decisivo.

Secondo quanto riporta l'autorevole Times, i blancos per smuovere i Red Devils sono pronti a mettere sul tavolo come contropartite tecniche i nomi di Gareth Bale, Keylor Navas e James Rodriguez, tutti e tre in uscita dal club spagnolo. Florentino Perez punta così ad abbassare le pretese degli inglesi, che ora vogliono 150 milioni di euro cash.

La Juventus, che per ora resta alla finestra, potrebbe attuare una strategia simile: secondo quanto riporta Tuttosport, Paratici è tentato di offrire ai Red Devils i cartellini di Paulo Dybala e Alex Sandro per abbassare le pretese degli inglesi. La pista rimane in ogni caso caldissima, e la Juve, che gode di ottimi rapporti con l'agente Mino Raiola, non si è ancora arresa.

In caso di arrivo di Sarri, Pogba potrebbe ricoprire in bianconero il ruolo di mezzala al fianco di Pjanic e Ramsey. E Bernardeschi ha parlato del possibile approdo del mister toscano sulla panchina bianconera: "C'è una società seria, con dirigenti bravi. Non mi esprimo, ma sono sicuro che il prossimo allenatore sarà da Juve. Ogni allenatore ti dà qualcosa di nuovo, ti permette di migliorare. Sarri? Posso solo dire che è valido. Non so se arriverà, in ogni caso rispetteremo la scelta della società. Allegri va celebrato come merita, non è facile vincere così tanto. Ogni allenatore ha le sue idee e le sue caratteristiche, con queste ha portato la Juventus a vincere".

SPORTAL.IT | 02-06-2019 16:51