Pogba-Juventus, il grande indizio che fa impazzire i tifosi

Andrea Barzagli in lacrime al momento del cambio è stato uno dei momenti più commoventi della serata di festa della Juventus. Il difensore, che al termine della stagione dirà addio al calcio giocato, domenica sera ha salutato i tifosi dell'Allianz Stadium, che per l'ultima volta hanno potuto vederlo in campo. In tribuna ad applaudirlo anche gli ex compagni del ciclo storico, come Gigi Buffon e Fernando Llorente, più il neo acquisto dei bianconeri Aaron Ramsey.

Ma l'omaggio del difensore vincitore di 8 scudetti consecutivi non si è fermato in campo. Dopo la partita si è tenuta la festa d'addio a Barzagli alle Ogr di Torino, locale tradizione dei giocatori juventini.

Al party, blindatissimo e durato fino a notte fonda, ha rubato la scena il centrocampista del Manchester UnitedPaul Pogba, arrivato apposta dall'Inghilterra per festeggiare il suo ex compagno. Una foto del campione francese è finita su Instagram ed è diventata immediatamente virale tra i fans della Vecchia Signora, che sognano da tempo un suo ritorno e sono letteralmente impazziti nel vedere di nuovo il "Polpo" a Torino.

La Juventus è sulle sue tracce da tempo, e i rapporti con il suo agente Raiola sono ottimi: ma per ora si tratta di un'operazione dai costi proibitivi. Oltre alla richiesta di 150 milioni dei Red Devils c'è anche la concorrenza del Real Madrid che potrebbe alzare ulteriormente il prezzo. Ma sognare non costa nulla, e i tifosi fanno leva sulla volontà dello stesso Pogba, che non ha nascosto che lo intrigherebbe un ritorno in Italia.

"Grande uomo e grande calciatore. E ora? Sicuramente sarai top qualunque cosa farai. Sei un esempio per tutti i calciatori", il messaggio che Pogba ha dedicato a Barzagli lunedì mattina sui social.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 12:59