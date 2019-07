Pogba-Juventus, Mata gela i bianconeri

I tifosi della Juventus sperano da tempo in un ritorno di Paul Pogba: le prestazioni del centrocampista in maglia bianconera non sono mai state dimenticate.

Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara (poi persa per 3-2) contro il Tottenham, Maurizio Sarri non si è nascosto: “Pogba mi piace davvero molto, ma è un giocatore del Manchester United. Non sono io il direttore sportivo e quindi non conosco la situazione”. A inizio luglio si era parlato di un’offerta di Paratici da 134 milioni di euro ma i Red Devils non hanno intenzione di negoziare se non partendo da una base di 150.

Sul giocatore, però, c’è anche il Real Madrid che potrebbe soddisfare la richiesta economica del Manchester United grazie alla cessione di Bale. Lo stesso Zidane ha confermato: “Pogba? Lo vogliamo, lo sanno tutti. Fino al 31 agosto potremmo fare qualche affare, qualche giocatore potrebbe arrivare e altri potrebbero partire. Non voglio entrare in questione tecniche, bisogna rispettare alcune cose. Abbiamo dei piani, vedremo cosa succederà”.

A complicare i piani della Juventus ci ha pensato Juan Mata che, durante un’intervista al Daily Mail, ha detto: “Conosciamo tutti Paul, è un centrocampista fantastico e un bravissimo ragazzo. E’ molto positivo e porta un bel clima nello spogliatoio. Credo che sia felice al Manchester United ma non posso parlare per altre persone. Ovviamente per il nostro bene mi auguro che resti e che sia contento qui, è una grande risorsa per noi”.

Paratici potrebbe presentare un’offerta concreta solo dopo aver definito alcune cessioni: la rivoluzione coinvolgerà soprattutto il centrocampo dove Khedira e Matuidi dovranno trovare un’altra sistemazione. Il tedesco potrebbe trasferirsi in Turchia dove piace al Fenerbahce, mentre l’ex Paris Saint Germain, in scadenza di contratto nel 2020, ha estimatori in patria. Il Monaco infatti potrebbero avvicinare la richiesta bianconera di almeno 20 milioni di euro. Per quanto riguarda la difesa è Joao Cancelo il principale indiziato a lasciare Torino. Il portoghese era nel mirino del Manchester City, ma ora il suo cartellino è conteso tra Barcellona e Bayern Monaco. La Juventus, tuttavia, si aspetta un’offerta top da non meno di 60 milioni di euro.

