Pogba-Manchester, ora è odio vero: la Juventus ci crede

E' una situazione esplosiva, quella che sta vivendo a Manchester Paul Pogba. Il centrocampista francese, reduce dal trionfale Mondiale in Russia, ha ricevuto due settimane fa l'investitura ufficiale di capitano da José Mourinho, nonostante le indiscrezioni estive su una sua possibile partenza verso il Barcellona o la Juventus.

Dopo la vittoria contro il Leicester, propiziata anche da un suo gol, Pogba ha però rilasciato alcune dichiarazioni che hanno portato a un botta e risposta con Mourinho: "Se non sei felice, non puoi dare il meglio. Ci sono cose che non posso dire altrimenti verrei multato". Lo Special One ha chiesto spiegazioni al giocatore ("Se vuoi il trasferimento, devi chiedermelo), ricevendo una replica secca: "Se vuoi parlare di queste cose, devi rivolgerti al mio agente Mino Raiola".

La situazione si è ulteriormente aggravata dopo la pesante sconfitta contro il Brighton. Valutando la prova incolore del francese, un grande ex come Paul Scholes ha lanciato una frecciata al transalpino: "Manca un leader nella squadra: pensavamo Pogba potesse esserlo, ma non è così. Ha giocato una partita deludente, inconsistente. Spero le sue parole della scorsa settimana siano un errore: non serve che l'allenatore ti dica quello che devi fare in campo, così come non te lo devono dire i tuoi compagni".

Le parole dell'ex centrocampista dei Red Devils hanno provocato le invettive dell'agente del giocatore Mino Raiola: "Alcune persone hanno bisogno di parlare per paura di essere dimenticate. Paul Scholes non riconoscerebbe un leader nemmeno se di fronte si ritrovasse Sir Winston Churchill. Paul Scholes dovrebbe diventare direttore sportivo e consigliare a Woodward di vendere Pogba. Passerebbero notti insonni per far trovare a Paul un nuovo club".

Come un domino, lo sfogo del procuratore ha scatenato le reazioni furiose dei tifosi del Manchester United, che se la sono presa sia con il manager italo-olandese, sia con Pogba, giudicato ormai da molti un calciatore sopravvalutato. E con Scholes si è schierata un'altra leggenda del club, Gary Neville: "Pogba deve dire a Raiola di stare zitto".

Una situazione caotica, che può avvantaggiare le pretendenti al giocatore. Soprattutto il Barcellona, considerato che il mercato spagnolo è ancora aperto. Ma l'affare è in salita: il calciomercato inglese è chiuso, lo United è impossibilitato a trovare un rinforzo adeguato prima di gennaio e quindi dirà no a tutte le offerte. La trattativa potrebbe chiudersi solo a cifre astronomiche e impensabili al momento.

Tutto quindi sembra rimandato al 2019: e l'anno prossimo potrebbe rientrare in gioco proprio la Juventus, che da tempo smania dalla voglia di rivedere in bianconero il transalpino.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 22-08-2018 16:45