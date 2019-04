Pogba, nuova accelerata della Juventus. Real sorpreso

La Juventus non si è affatto arresa perPaul Pogba, anzi. Il club bianconero considera la stella del Manchester United in pole position nella lista degli obiettivi per il centrocampo, dove figurano altri nomi di spicco come Tanguy Ndombélé del Lione, N'Golo Kanté del Chelsea e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Il ritorno del campione francese resta una priorità: il giocatore è sempre più lontano dal Manchester United, che rischia di non partecipare alla prossima Champions League a causa degli ultimi risultati negativi in Premier League. I Red Devils non vorrebbero cederlo ma sono pronti a valutare offerte superiori ai 120 milioni di euro.

Su Pogba c'è da tempo il Real Madrid, che in estate rivoluzionerà la rosa (a disposizione di Florentino Perez c'è un budget di mezzo miliardo di euro) e da tempo è in contatto con l'entourage del giocatore, ma la Juve nelle ultime ore ha tentato un sorpasso: secondo quanto riporta Tuttosport, il club bianconero resta molto attraente per il "Polpo", che ritroverebbe a Torino grandi amici come Cuadrado e Chiellini e anche un maestro come Massimiliano Allegri.

La Juventus è quindi intenzionata a dare battaglia ai blancos, facendo leva in particolare sulla volontà del giocatore e sui rapporti sempre più stretti con Mino Raiola, con cui i contatti sono aumentati nelle ultime settimane.

Secondo i tabloid inglesi l'agente italo-olandese non a caso ha fatto saltare un incontro con la società inglese. Il giocatore francese è tornato così al centro delle polemiche e secondo il Sun starebbe "facendo a pezzi" lo spogliatoio dello United: il suo addio a giugno è dato per certo.

