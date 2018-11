Pogba, parole sconcertanti: Juventus gelata

E' scoppiata la pace tra Paul Pogba e il Manchester United. Il centrocampista francese, accostato alla Juventus da mesi dopo la crisi del suo rapporto con José Mourinho, in un'intervista a 'Inside United', magazine ufficiale del club, ha ribadito la sua fedeltà ai Red Devils, spingendosinoltre alle solite frasi di circostanza.

"Quando sono tornato al Manchester United è stata una cosa bellissima, ho sentito di essere tornato a casa. Ho sempre sognato di giocare con questa squadra e di fare splendide partite e tanti gol a Old Trafford. Nulla è cambiato dalla prima volta, tranne forse i compagni di squadra e l’allenatore. Ma il resto del club è rimasto lo stesso da quando sono andato via a quando ho rimesso piede qui. Sono tornato a casa ma è come se non me ne fossi mai andato, sono semplicemente stato in vacanza per quattro anni".

Le dichiarazioni del campione del mondo allontanano un arrivo imminente del giocatore alla Vecchia Signora, almeno a gennaio, e spengono le indiscrezioni che si erano scatenate dopo dopo la foto social postata dal figlio di Pavel Nedved.

Anche il rapporto tra Pogba e Mourinho si è rasserenato: secondo Tuttosport i due avrebbero fatto un patto per riportare in alto il Manchester United.

Alcuni giorni fa Pogba si era espresso così sulla Juve in un'intervista a RMC Sport: "Sentivo che avremmo affrontato la Juventus in Champions League, è stato incredibile. Lo dissi a mio fratello in estate: 'credo che saremo nello stesso gruppo della Juve'. Per me è un piacere, Torino è casa mia, è dove ho segnato il mio primo gol da professionista. “Cuadrado, Dybala, Bonucci li sento di tanto in tanto. Siamo stati una famiglia, è ovvio che siamo rimasti in contatto. Quando sei accanto a giocatori come Pirlo, Buffon o Chiellini puoi solo imparare. Ogni giorni in allenamento provi a osservarli. Anche se sei un giocatore affermato, puoi sempre imparare da uomini del genere".

SPORTAL.IT | 14-11-2018 10:45