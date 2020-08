Pogba positivo al Coronavirus: niente Nazionale

Anche Paul Pogba è stato colpito dal Coronavirus: è l’Equipe a riportare la notizia. Il centrocampista del Manchester United è asintomatico e in isolamento, e sarà costretto a saltare le prossime due settimane di calcio. Non parteciperà quindi al ritiro e alle partite della Nazionale e agli allenamenti con i Red Devils.

Oltre all’ex Juve, è stato trovato positivo al Covid-19 anche Tanguy Ndombele: niente sintomi anche per lui, e quarantena di 14 giorni come per Pogba.

Al posto del giocatore dello United è stato convocato il 17enne in forza al Rennes Eduardo Camavinga, mentre come sostituto del giocatore del Tottenham si rivede a sorpresa l’attuale interno della Juventus, Adrien Rabiot.

La sua avventura nella Francia si era interrotta nel 2018. Ora Rabiot torna in Nazionale, in vista delle gare che la rappresentativa di Deschamps affronterà a settembre per la seconda edizione della UEFA Nations League.

Coman, eroe del Bayern Monaco in finale di Champions, non è stato convocato, mentre sono stati chiamati nonostante la lunghissima stagione altri giocatori presenti nell’ultimo atto della competizione europea come Lucas Hernandez, anch’esso vincitore con i bavaresi, e Mbappé.

Non ci sarà nemmeno Benzema, reduce dalla stagione più importante della sua carriera, ma oramai fuori dalla Nazionale transalpina in seguito ai fatti extra-calcio di qualche anno fa.

La lista completa dei giocatori: Lloris, Maignan, Mandanda, Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F. Mendy, Upamecano, Varane, Camavinga, Kanté, Nzonzi, Rabiot, Sissoko , Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikoné, Martial, Mbappé.

27-08-2020