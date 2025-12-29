Pogba, il premio dopo la squalifica per doping fa insorgere il web: bufera sui Globe Soccer Awards

L'ex centrocampista della Juventus, di nuovo fermo per infortunio, dribbla le polemiche e si gode il riconoscimento: "Il meglio deve ancora venire, pronto per il futuro"

Il premio assegnato a Paul Pogba ai Globe Soccer Awards di Dubai ha scatenato la bufera sul web. Mentre il centrocampista francese è alle prese con un nuovo infortunio al polpaccio sinistro che lo ha costretto a saltare le ultime due partite del Monaco, gli utenti della rete gridano allo scandalo.

Pogba premiato dopo la squalifica per doping

L’ex Juventus è stato uno dei protagonisti dei Globe Soccer Awards, l’ormai consueto appuntamento che si svolge alla fine di ogni anno a Dubai e che punta a fare concorrenza al Pallone d’Oro. A Pogba è stato consegnato il riconoscimento come “Best Comeback”, ossia come miglior ritorno.

Già, dopo i 18 mesi di squalifica per doping a causa di un integratore al testosterone (inizialmente lo stop era di 4 anni, poi il Tas di Losanna ha proceduto con la riduzione) e una forma fisica tutta da ritrovare anche per via degli infortuni, il Polpo è tornato in campo lo scorso 6 novembre, nei 6 minuti finali della sfida persa 4-1 sul campo del Rennes. Il calciatore del Monaco ha poi collezionato 5′ nel big match vinto 1-0 col PSG e 22′ nella sconfitta di misura contro il Brest, prima di fermarsi di nuovo.

Web in rivolta: bufera sui Globe Soccer Awards

Il premio assegnato al francese ha fatto storcere il naso a molti. Il motivo è molto semplice: perché rendere omaggio a un calciatore che è stato squalificato per doping?

“Quel ragazzo è stato sospeso per doping e riceve una ricompensa per aver scontato la sua squalifica? Che bella immagine per lo sport” scrive uno dei tanti tifosi indignati su X, come riferisce RMC Sport. “Ha giocato 30 minuti dopo una squalifica per doping. Non c’è stato niente di glorioso nel ritorno di Pogba (per ora)” ha commentato un altro utente. E, ancora: “Un circo ridicolo”.

La reazione dell’ex Juve e l’obiettivo

“Questo trofeo non è solo mio. Appartiene a tutti coloro che hanno creduto in me quando le luci erano spente. Grazie per non aver mai rinunciato a me. Il meglio deve ancora venire e sono pronto per il futuro”. Ecco il post di Pogba sui suoi canali social per celebrare il premio ricevuto a Dubai.

Il 32enne, alle prese con un fastidio al polpaccio, spera di tornare in campo quanto prima con l’obiettivo di trovare sempre più spazio agli ordini di Pocognoli e convincere Deschamps a portarlo ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti.