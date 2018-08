Pogba, Raiola attacca Scholes

L'agente di Paul Pogba Mino Raiola ha difeso il suo assistito dopo le critiche di Paul Scholes ("Ha disputato un'altra partita deludente, è totalmente inconsistente. Allo United manca un leader, lui non lo è"): "Alcune persone hanno bisogno di parlare per paura di essere dimenticati. Paul Scholes non riconoscerebbe un leader anche se davanti a lui dovesse esserci Sir Winston Churchill", ha scritto l'agente italo-olandese su Twitter.

Pochi minuti dopo, altro tweet: "Paul Scholes dovrebbe diventare direttore sportivo e consigliare a Woodward di vendere Pogba. Sarebbero delle notti insonni per trovargli un nuovo club".

SPORTAL.IT | 21-08-2018 12:35