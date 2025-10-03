Pogba, il ritorno in campo slitta ancora: i dubbi sul francese e l’incognita rivelata dal tecnico del Monaco

In conferenza stampa l'allenatore del Monaco ha svelato la possibile data del ritorno in campo di Paul Pogba, rivelando anche i dubbi e le incognite che nutre sul centrocampista francese

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

A distanza di quasi sette mesi dal termine della squalifica di 18 mesi per doping, Paul Pogba non ha ancora fatto il suo ritorno in campo. Molti vedendo i suoi duri allenamenti con il Monaco si attendevano il debutto con la nuova maglia già nelle scorse partite, ma per vederlo finalmente all’opera bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Almeno stando alle dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore del club francese, che ha indicato la possibile data dell’esordio dell’ex Juventus, svelando anche le incognite che nutre su di lui e sul suo possibile apporto alla squadra.

Pogba ancora a quota zero minuti col Monaco

Con la riduzione della squalifica da 4 anni a 18 mesi e la firma con il Monaco dopo la rescissione del contratto con la Juventus si pensava che il lungo calvario di Pogba fosse ormai terminato e che lo si sarebbe ben presto rivisto in campo. Invece, nonostante i duri allenamenti ai quali si sta sottoponendo per recuperare il ritmo partita dopo praticamente tre stagioni intere saltate (prima del doping c’era stato anche un grave infortunio rimediato poco dopo il ritorno in bianconero), il centrocampista francese non ha ancora collezionato nemmeno un minuto con i monegaschi, il tutto nonostante siano scaduti ben 7 mesi dal termine della squalifica.

La possibile data del ritorno in campo

L’attesa per rivederlo in campo potrebbe però essere agli sgoccioli, anche se bisognerà attendere ancora un paio di settimane. Dopo aver pensato di convocarlo per la prossima partita l’allenatore del Monaco Adi Hutter ha rivelato di aver deciso di rimandare il suo possibile esordio a dopo la sosta per le nazionali: “Tutti vedono che sta facendo sempre di più con la squadra. Il nostro obiettivo era forse di convocarlo per la partita contro il Nizza, ma è un po’ presto. Forse sarà convocato per la prossima partita, contro l’Angers, dopo la sosta per le nazionali”.

Le incognite e i dubbi su Pogba

Tre anni senza giocare ad alti livelli però non si cancellano facilmente ed è lecito quindi porsi il dubbio riguardo che Pogba vedremo al suo rientro. Un’incognita di cui è consapevole anche l’allenatore del Monaco, il quale ha affermato di aver bisogno di valutare il suo apporto alla squadra e il suo modo di stare in campo, per capire quale possa essere il suo ruolo nel club monegasco e la sua effettiva utilità al progetto: “Voglio vederlo in una situazione di partita. È intelligente in gioco. Ma devo sapere come si sente tatticamente in relazione alla squadra, come sono i suoi movimenti, la sua abilità nella corsa, la sua potenza in campo”.