Pogba, questa volta il ritorno è vicino: l'annuncio del tecnico del Monaco, scatta la mission impossible Mondiale

Dopo oltre un anno lontano dai campi, Pogba rivede la luce. Il centrocampista del Monaco ha ripreso ad allenarsi in gruppo: il ritorno in partita è ormai questione di settimane

La “Pogback” è davvero alle porte. Dopo mesi di incertezze e rinvii, il rientro di Paul Pogba sembra finalmente vicino. Il tecnico del Monaco, Sebastien Pocognoli, ha annunciato che il francese è tornato ad allenarsi con i compagni per la prima volta dal suo arrivo nel Principato. Un segnale incoraggiante per il giocatore, fermo da oltre un anno e reduce da un periodo complesso tra infortuni e la lunga squalifica per doping.

Un percorso graduale ma pieno di fiducia

Paul Pogba è pronto a tornare. Il suo nuovo allenatore Sebastien Pocognoli, che recentemente ha preso il posto di Adolf Hutter, ha invitato alla prudenza, spiegando che il processo di recupero del centrocampista avverrà “passo dopo passo“.

Dopo una piccola lesione muscolare al quadricipite destro che aveva nuovamente rinviato il rientro a inizio ottobre, ora il giocatore francese sorride e ritrova il piacere di lavorare in gruppo. Il tecnico francese ha sottolineato l’importanza di questa “prima tappa” verso la piena forma fisica, che potrebbe richiedere ancora due o tre settimane di lavoro costante.

Il sostegno del Monaco e la gestione della rinascita

Il club monegasco ha scelto di proteggere Pogba, senza pressioni eccessive né aspettative fuori misura. Il direttore generale Thiago Scuro ha ribadito che si tratta di un percorso di ricostruzione, fisica e mentale.

Il gruppo lo ha accolto con entusiasmo, e lo staff tecnico lavora per restituirgli ritmo e fiducia. In una stagione lunga e intensa, il suo ritorno potrebbe diventare un valore aggiunto anche per lo spogliatoio. Un clima certamente differente da quello dell’ultimo periodo juventino, per il quale il Polpo si è rammaricato tanto. L’addio ai bianconeri non è stato indolore, come certificato dalle bordate di Paul.

Missione Mondiale: l’ultima sfida della carriera

A 32 anni, il sogno di Pogba resta quello di tornare a vestire la maglia della Francia. Dopo aver scontato la squalifica e superato mesi difficili, l’ex Juventus vuole riconquistare la fiducia di Didier Deschamps e candidarsi per i Mondiali del 2026.

Un obiettivo ambizioso, ma non impossibile per chi ha già dimostrato di saper risorgere. Se riuscirà a ritrovare ritmo e continuità, la “missione Mondiale” potrebbe trasformarsi in una clamorosa rinascita.