Pogba scatenato, tris United

Uno scatenato Pogba guida al trionfo il Manchester United sul campo del Fulham. I Red Devils sbriciolano la squadra di Ranieri per 3-0, frutto della doppietta di Pogba e della rete di Martial.

Lo United si issa così al quarto posto, mentre per il fanalino di coda della Premier la retrocessione sembra ormai una cosa certa. Pogba, sempre più lanciato dopo l'addio di Mourinho, arriva così a quota 10 gol.

Non deludono neanche le altre big: il Liverpool primo in classifica si sbarazza del Bournemouth per 3-0 con le reti di Mané, Winaldum e Salah, mentre l'Arsenal vince in trasferta contro l'Huddersfield grazie ai gol di Iwobi e Lacazette.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 18:05