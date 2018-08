Pogba si sfoga: "Non posso dire alcune cose"

Paul Pogba senza pace. Il centrocampista del Manchester United ha segnato nella partita d'apertura dei Red Devils contro il Leicester, indossando per la prima volta la fascia da capitano, ma non è affatto tranquillo.

Ai media inglesi il campione del mondo si è sfogato per la sua situazione: "Se non sei felice non puoi dare il meglio. Ci sono cose che non posso dire altrimenti verrei punito. Mi piace sempre giocare a calcio, ma, come ho detto, se sei sereno e fiducioso tutto diventa più facile".

"Io amo sempre questo club e arrivarci è stato un sogno", ha puntualizzato Pogba, corteggiato dal Barcellona.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 12-08-2018 11:45