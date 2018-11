Pogba: "Tornare allo Stadium è emozionante"

A poche ore dal fischio d'inizio della sfida tra Juventus e Manchester United, Paul Pogba ha parlato ai microfoni di 'MUTV': "Tornare qua? Direi che è stato l'inizio della mia carriera professionale. E' dove ho iniziato a giocare per 90 minuti con la squadra e ho segnato il mio primo gol da professionista. Questo stadio ha una storia molto importante per me e ho buoni ricordi nella mia testa".

"Ora però torno come giocatore del Manchester United, di cui sono molto orgoglioso e felice, e spero che vinceremo, per dimostrare alla Juventus che sono tornato come uomo e come giocatore migliore" ha continuato il francese.

Sulla formazione bianconera: "Ogni squadra ha un punto debole, dobbiamo solo trovare quella debolezza per vincere la partita. La Juve è un grande club, uno dei migliori al mondo e ha con grandi giocatori. Ma siamo il Manchester United, anche noi siamo un grande club, quindi spero che stasera possiamo tornare a casa con i tre punti".

SPORTAL.IT | 07-11-2018 17:10