Pokemon, mondiali 2019: dove si svolgerà e come partecipare

Si sono da poco conclusi i Campionali Mondiali di Pokémon 2018, con ben 3 campioni per le categorie Junior, Senior e Master, aggiudicandosi un montepremi di 10mila dollari ciascuno. Il resto del premio in denaro, parliamo di 500mila dollari, è stato distribuito ai migliori giocatori nei tornei TCG e VGC.

Per la categoria Senior, oltre al vincitore, il colombiano Paul Ruiz, è bene sottolineare il discreto successo dei nostri player italiani: Roberto Poretti, che ha conquistato il sesto posto e Arash Onmati, che si è aggiudicato l’ottavo. Durante la cerimonia di chiusura, The Pokémon Company ha svelato dove si svolgerà il Campionato del Mondo 2019 di Pokémon.

La competizione si terrà a Washington DC, ma non conosciamo ancora il luogo esatto. Si può ipotizzare forse che la location possa essere il Walter E. Washington Convention Center, dove si svolse l’ultimo campionato del mondo nel 2014. Anche la data resta un’incognita, almeno per il momento, ma probabilmente potrebbe tenersi ancora una volta in agosto.

Sempre sull’onda delle ipotesi, la serie di competizioni del 2019 dovrebbe prevedere che si giochi ancora su Pokémon Ultra Sole e Luna, anche perché non è previsto il rilascio di alcuna serie di giochi di ruolo per alcun sistema Nintendo fino alla fine del 2019.

Come partecipare? I player possono qualificarsi accumulando Championship Point durante l’intero arco della stagione di campionato. Il numero di punti necessari per ottenere un invito dipende dall’area di punteggio e dalla categoria d’età. I giocatori più bravi accederanno automaticamente alla seconda giornata e riceveranno un viaggio premio per partecipare all’evento.

Get ready to pack your bags, Trainers! Pikachu’s headed to the 2019 Pokémon World Championships in Washington, DC! Retweet if you hope to compete next year! #PlayPokemon pic.twitter.com/1vm8K1GlQV — Pokémon (@Pokemon) 26 agosto 2018

