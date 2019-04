Poker Benevento e Cittadella

Il Benevento ha schiantato per 4-2 il Perugia al Curi in una partita valida per la trentesima giornata del campionato cadetto. Gli Stregoni salgono al terzo posto a quota 50 grazie alle reti di Viola (doppietta), Caldirola e Coda.

Sempre in zona playoff brilla il Cittadella che travolge il Livorno per 4-0 grazie a Finotto, Schenetti e la doppietta di Moncini.

Prezioso successo del Carpi contro il Padova nella sfida tra le due ultime in classifica, mentre il Foggia piega di misura lo Spezia e sale al quindicesimo posto a quota 30 punti.

I risultati

Carpi-Padova 2-1

Cittadella-Livorno 4-0

Foggia-Spezia 1-0

Perugia-Benevento 2-4

SPORTAL.IT | 06-04-2019 20:38